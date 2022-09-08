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8 сентября, 14:42

Россиянка родила в уличном туалете и оставила ребёнка там умирать

В Ростове-на-Дону женщина родила ребёнка в уличном туалете и теперь предстанет перед судом

<p>Обложка © <a href="https://rostov.sledcom.ru/news/item/1722240/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Ростовской области</a></p>

Обложка © СУ СК РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону женщина родила ребёнка в уличном туалете и решила от него избавиться. Она оставила малыша прямо в кабинке, обрекая на верную смерть. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

"Установлена 36-летняя жительница Ростова-на-Дону, которая, по предварительным данным, не приняв меры к обращению за медицинской помощью в медицинское учреждение либо вызова медицинских работников для оказания помощи при родах, самостоятельно родила в туалетной кабине, где оставила новорождённого", — говорится в сообщении ведомства.

Горе-мамаша попыталась скрыться с места, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось её найти. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорождённого ребенка".

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А пока в России некоторые непутёвые мамаши пытаются избавиться от своих детей, в Бразилии рожают двойню от двух разных отцов. Такой случай произошёл с 19-летней девушкой, которая в один день занялась с сексом с двумя разными мужчинами, а через девять месяцев родила.

Николь Вербер

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