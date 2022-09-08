Россиянка родила в уличном туалете и оставила ребёнка там умирать

В Ростове-на-Дону женщина родила ребёнка в уличном туалете и решила от него избавиться. Она оставила малыша прямо в кабинке, обрекая на верную смерть. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

"Установлена 36-летняя жительница Ростова-на-Дону, которая, по предварительным данным, не приняв меры к обращению за медицинской помощью в медицинское учреждение либо вызова медицинских работников для оказания помощи при родах, самостоятельно родила в туалетной кабине, где оставила новорождённого", — говорится в сообщении ведомства.

Горе-мамаша попыталась скрыться с места, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось её найти. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорождённого ребенка".