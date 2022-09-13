Литва закрыла въезд для россиян и продлила режим ЧП

В Литве продлили режим чрезвычайного положения до 15 декабря в связи с событиями на Украине, а также с 19 сентября запретили россиянам въезд в страну. Об этом говорится в постановлении парламента республики.

Вопрос выносился на пленарное заседание, которое транслировалось на сайте Законодательного собрания. За решение проголосовало большинство — 68 депутатов. При этом пятеро оказались против, а 26 воздержались.

"Сейм постановил ограничить пропуск через внешнюю границу Евросоюза (совпадает с литовской границей. — Прим. ред.) граждан Российской Федерации, за исключением лиц, соответствующих установленным Правительством Литвы критериям", — говорится в документе.

Как уточнила премьер-министр Ингрида Шимоните в ходе заседания, режим чрезвычайного положения будет действовать не на всей территории страны, а в пограничной зоне.