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13 сентября, 21:42

Украина стянула к линии фронта в Запорожской области комплексы HIMARS

Рогов сообщил о появлении систем HIMARS на линии фронта в Запорожской области

Вооружённые силы Украины в Запорожской области стянули к линии фронта американские системы HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы "Буковель". Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"К линии боевого соприкосновения стянуто уже минимум три штуки РЭБ "Буковель". РСЗО "HIMARS" также замечены", сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".

Украинские войска провели "разведки боем"

Украинские войска провели "разведки боем"

Ранее сообщалось, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения для подготовки наступления.

Ранее Рогов сообщал, что на линии соприкосновения в Запорожской области фиксируется концентрация тяжёлой украинской техники. Он уточнил, что речь идёт о передвижении такой техники ВСУ, как гаубицы М777, РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Град".

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ТАСС / AP / Corey Dickstein

Дмитрий Алексиевич

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