Вооружённые силы Украины в Запорожской области стянули к линии фронта американские системы HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы "Буковель". Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"К линии боевого соприкосновения стянуто уже минимум три штуки РЭБ "Буковель". РСЗО "HIMARS" также замечены", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения для подготовки наступления.