Украина стянула к линии фронта в Запорожской области комплексы HIMARS
Рогов сообщил о появлении систем HIMARS на линии фронта в Запорожской области
Вооружённые силы Украины в Запорожской области стянули к линии фронта американские системы HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы "Буковель". Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"К линии боевого соприкосновения стянуто уже минимум три штуки РЭБ "Буковель". РСЗО "HIMARS" также замечены", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения для подготовки наступления.
Ранее Рогов сообщал, что на линии соприкосновения в Запорожской области фиксируется концентрация тяжёлой украинской техники. Он уточнил, что речь идёт о передвижении такой техники ВСУ, как гаубицы М777, РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Град".
ТАСС / AP / Corey Dickstein