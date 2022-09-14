Путин сообщил ОДКБ о мерах по ситуации на границе Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин сообщил Совету коллективной безопасности ОДКБ, какие шаги предпринимает Москва для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом по итогам сессии сообщил секретариат ОДКБ.

"Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряжённости", — цитирует сообщение секретариата РИА "Новости".