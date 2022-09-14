Путин сообщил ОДКБ о мерах по ситуации на границе Армении и Азербайджана
Владимир Путин в Ново-Огарёво во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров / POOL
Президент России Владимир Путин сообщил Совету коллективной безопасности ОДКБ, какие шаги предпринимает Москва для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом по итогам сессии сообщил секретариат ОДКБ.
"Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряжённости", — цитирует сообщение секретариата РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что саммит ОДКБ на очередном заседании предложил генсеку Станиславу Засю отправиться в зону армяно-азербайджанского конфликта, чтобы подготовить главам государств доклад.