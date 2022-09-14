Народных артистов Украины будут лишать званий за поддержку России

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что народные артисты страны, которые поддерживают Россию, скоро будут лишены званий. Это предупреждение чиновник разместил у себя в телеграм-канале.

"Хочу... предупредить, что все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званиями народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены", — написал украинский министр.

Ткаченко добавил, что сейчас ведётся работа над поправками в закон, чтобы Украина "больше не видела" подобных артистов.