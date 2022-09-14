Народных артистов Украины будут лишать званий за поддержку России
Глава Минкульта Украины заявил, что поддерживающих Россию народных артистов лишат званий
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что народные артисты страны, которые поддерживают Россию, скоро будут лишены званий. Это предупреждение чиновник разместил у себя в телеграм-канале.
"Хочу... предупредить, что все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званиями народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены", — написал украинский министр.
Ткаченко добавил, что сейчас ведётся работа над поправками в закон, чтобы Украина "больше не видела" подобных артистов.
Ранее Лайф писал, что сборная Украины отказалась от участия в чемпионате Европы по самбо 2022 года, который пройдёт в Сербии, из-за допуска на турнир спортсменов из РФ и Белоруссии. Отметим, что российские и белорусские спортсмены смогут выступить на турнире под нейтральным флагом.
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