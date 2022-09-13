В Польше признали невозможность истребовать у России репарации

Польша не отказывается от якобы положенных Варшаве компенсаций от России за Вторую мировую войну, но не считает, что сейчас есть возможность их получить. Об этом заявил лидер правящей в республике партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский.

"Мы вовсе не говорим, что нам не положены [компенсации от России]. Но нужно выбрать определённую очерёдность. Шаг за шагом", — сказал он, говоря о перспективе получения репараций от ФРГ и одновременном требовании компенсации от РФ.

Качиньский признался, что будет очень доволен, если доживёт до того момента, "когда Россия присоединится к семье цивилизованных стран, которые соблюдают определённые правила".

"В тот момент можно будет этот вопрос поставить как реальный. В отношении Германии этот вопрос трудный, но реальный. В то же время в отношении России такой, какая она сегодня есть, — нет", — добавил политик.