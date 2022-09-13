В Польше признали невозможность истребовать у России репарации
Качиньский признал, что получить от России репарации за Вторую мировую нереально
Польша не отказывается от якобы положенных Варшаве компенсаций от России за Вторую мировую войну, но не считает, что сейчас есть возможность их получить. Об этом заявил лидер правящей в республике партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский.
"Мы вовсе не говорим, что нам не положены [компенсации от России]. Но нужно выбрать определённую очерёдность. Шаг за шагом", — сказал он, говоря о перспективе получения репараций от ФРГ и одновременном требовании компенсации от РФ.
Качиньский признался, что будет очень доволен, если доживёт до того момента, "когда Россия присоединится к семье цивилизованных стран, которые соблюдают определённые правила".
"В тот момент можно будет этот вопрос поставить как реальный. В отношении Германии этот вопрос трудный, но реальный. В то же время в отношении России такой, какая она сегодня есть, — нет", — добавил политик.
Ранее Качиньский сообщил, что Польша потребует от ФРГ свыше триллиона долларов в качестве репараций за тот ущерб, что фашистская Германия причинила стране в годы Второй мировой войны. Точная сумма — 1,3 триллиона долларов (6 триллионов 200 миллиардов злотых), при этом Качиньский добавил, что в будущем она может увеличиться.
ТАСС / EPA / Radek Pietruszka