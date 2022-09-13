На телах обнаруженных в квартире в Раменском супругов не выявили следов насилия

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением тел мужчины и женщины в квартире на Десантной улице в подмосковном Раменском.

Как уже сообщалось, вечером 13 сентября в одной из квартир были обнаружены тела мужчины и женщины. Также в жилище была обнаружена маленькая девочка, её доставили в больницу.

Состояние квартиры оставляет желать лучшего. Фото © t.me / mosoblproc

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что, предварительно, в квартире были найдены тела 46-летней женщины и 42-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Там же находилась их шестилетняя дочь — девочка госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом "обезвоживание". Угрозы жизни и здоровью ребёнка нет. Кроме того, опубликованы фото из той самой квартиры, где случилась трагедия. На снимках видно, что состояние жилья оставляет желать лучшего, повсюду разбросаны вещи.





На учёте в органах КДН семья не состояла. Сейчас следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судмедэкспертиз с целью определения причин смерти мужчины и женщины.