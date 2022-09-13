Четырёхлетняя девочка больше суток сидела над телами мёртвых родителей в квартире в Раменском

В одной из квартир в подмосковном Раменском были найдены тела мёртвых мужчины и женщины. Также в жилище была обнаружена четырёхлетняя девочка, она в тяжёлом состоянии доставлена в больницу, передаёт МК.

По информации издания, тела взрослых нашли вечером 13 сентября. Погибшие — 39-летняя женщина и её 42-летний муж. Причина их смерти устанавливается, не исключается криминальный характер ЧП.

Ребёнка, который, предварительно, является дочерью погибшей женщины, госпитализировали с серьёзными ушибами, а также сильным обезвоживанием. Возможно, она провела в квартире с мёртвыми мамой и папой более суток. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.