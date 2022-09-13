ОДКБ призвала генсека отправиться в зону армяно-азербайджанского конфликта
Саммит ОДКБ на очередном заседании во вторник, 13 сентября, предложил генсеку Станиславу Засю отправиться в зону армяно-азербайджанского конфликта, чтобы подготовить главам государств доклад.
Для анализа ситуации на границе Армении и Азербайджана, а также для выработки предложений по урегулированию конфликта предложено создать группу, которая занялась бы этими вопросами.
Как отметили на саммите представители Белоруссии, ситуация требует "досконального изучения". В свою очередь, в пресс-службе правительства Армении заявили, что секретариат ОДКБ позже сделает заявление по поводу принятых решений.
После полуночи 13 сентября Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Он заявил о гибели 49 армянских военных в результате атаки ВС Азербайджана.
ТАСС / AP