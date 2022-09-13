ОДКБ призвала генсека отправиться в зону армяно-азербайджанского конфликта

Саммит ОДКБ на очередном заседании во вторник, 13 сентября, предложил генсеку Станиславу Засю отправиться в зону армяно-азербайджанского конфликта, чтобы подготовить главам государств доклад.

Для анализа ситуации на границе Армении и Азербайджана, а также для выработки предложений по урегулированию конфликта предложено создать группу, которая занялась бы этими вопросами.