Вашингтон задумал удержать Пекин "от захвата Тайваня"

США задумались о санкциях против Китая — американская администрация намерена таким образом удержать Пекин "от захвата Тайваня". Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuter.

"В Вашингтоне чиновники рассматривают варианты возможного пакета санкций в отношении Китая, чтобы попытаться сдержать Си [Цзиньпина] от захвата Тайваня", — информирует агентство.

Введение санкций обсуждает с европейскими чиновниками и администрация острова. Тайвань попросил их разработать план действий на тот случай, если Китай совершит "нападение" на остров. Один из источников при этом сообщил, что к этой идее Германия "относится с настороженностью".

Вопросы санкций были подняты после начала российской спецоперации на Украине, однако, по данным агентства, после масштабных военных учений Китая в ответ на визит на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси эта тема стала обсуждаться намного активнее.