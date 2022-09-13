Реванша не получилось: "Барселона" снова проиграла "Баварии" в матче Лиги чемпионов
Голы Эрнандеса и Сане принесли "Баварии" победу над "Барселоной"
Мюнхенская "Бавария" на своём поле победила "Барселону" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:0. Встреча прошла на "Альянц-арене". Судил игру голландский арбитр Данни Маккели.
Каталонцы превзошли соперника по ударам по воротам, владению мячом и количеству передач, но реализовать свои шансы не смогли. Немецкий клуб дважды отличился в начале второго тайма: точными ударами отметились французский защитник Лукас Эрнандес и хавбек сборной Германии Лерой Сане.
"Барселона", заметно укрепившаяся в межсезонье, не смогла взять реванш у мюнхенцев за серию поражений. Напомним, что в 2020 году каталонцы были разгромлены в четвертьфинале с унизительным счётом 2:8, а в минувшем сезоне дважды крупно уступили на групповой стадии (оба раза по 0:3).
"Бавария" набрала шесть очков и единолично возглавила турнирную таблицу группы С. В активе "Барселоны" и миланского "Интера" — по три балла. Чешская "Виктория" пока идёт без очков.
В параллельно проходившем матче группы А "Ливерпуль" дома на 89-й минуте вырвал победу у амстердамского "Аякса" (2:1). Решающий гол — в активе камерунского защитника Жоэля Матипа. Ещё один мяч мерсисайдцев забил египетский нападающий Мохамед Салах.
Леверкузенский "Байер" благодаря мячам Роберта Андриха и Муссы Диаби на последних минутах одолел дома мадридский "Атлетико" (2:0). Бельгийский "Брюгге" на выезде разгромил "Порту" (4:0) — отличились Ферран Ютгла, Камаль Сова, Андреас Сков Ольсен и Антонио Нуса. Гол Йеспера Линдстрёма позволил франкфуртскому "Айнтрахту" в гостях одолеть французский "Марсель" (1:0).
UEFA.com