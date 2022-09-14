Евросоюз отменил часть санкций в отношении Януковича и его сына
ЕС снял часть санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Эта мера касается также украинского экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артёма. Информация об этом содержится в "Официальном журнале Евросоюза"
"На основании пересмотра Советом ЕС записи о четырёх лицах, против которых введены ограничительные меры, истекают 6 сентября 2022 года, должны быть исключены из документа 208 / 2014", — гласит текст сообщения.
Санкции, о которых идёт речь, были введены в марте 2014 года на основании уголовного дела, возбуждённого против Януковича на Украине после госпереворота. Новые власти обвинили экс-президента и его приближённых в хищении государственных средств и их незаконном перемещении за пределы страны. Янукович обжаловал санкции в суде: политик утверждал, что никакие средства за рубеж не переводил. Обвинения в свой адрес он назвал заказными и политическими.
В начале августа ЕС ввёл новые санкции против Януковича и его сына, это произошло на фоне спецоперации России на Украине. Утверждалось, что Совет добавил экс-президента и его сына в ограничительный список за их роль "в подрыве или представлении угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY