Евросоюз отменил часть санкций в отношении Януковича и его сына

ЕС снял часть санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Эта мера касается также украинского экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артёма. Информация об этом содержится в "Официальном журнале Евросоюза"

"На основании пересмотра Советом ЕС записи о четырёх лицах, против которых введены ограничительные меры, истекают 6 сентября 2022 года, должны быть исключены из документа 208 / 2014", — гласит текст сообщения.

Санкции, о которых идёт речь, были введены в марте 2014 года на основании уголовного дела, возбуждённого против Януковича на Украине после госпереворота. Новые власти обвинили экс-президента и его приближённых в хищении государственных средств и их незаконном перемещении за пределы страны. Янукович обжаловал санкции в суде: политик утверждал, что никакие средства за рубеж не переводил. Обвинения в свой адрес он назвал заказными и политическими.