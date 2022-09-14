Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом рассказали в аппарате представителя страны по международным правовым вопросам.

"13 сентября Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием применения обеспечительных мер в отношении Азербайджана. Заявления касаются обстрелов гражданских населённых пунктов в Армении, защиты основных прав гражданского населения и военнопленных", — сказано в сообщении, передаёт РИА "Новости".