Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном
Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом рассказали в аппарате представителя страны по международным правовым вопросам.
"13 сентября Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием применения обеспечительных мер в отношении Азербайджана. Заявления касаются обстрелов гражданских населённых пунктов в Армении, защиты основных прав гражданского населения и военнопленных", — сказано в сообщении, передаёт РИА "Новости".
Исходя из правила 39 регламента ЕСПЧ, суд может принять решение об обеспечительных судебных мерах, которое обязательно для исполнения для государства-ответчика. Решение принимается в исключительных случаях, и только после исследования всей относящейся к делу информации суд приходит к выводу, что в случае неприменения этой меры заявителю угрожает реальная опасность серьёзного необратимого вреда.
После полуночи 13 сентября Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Он заявил о гибели 49 армянских военных в результате атаки ВС Азербайджана. При этом Минобороны Азербайджана заявляет о гибели 50 своих военнослужащих в результате столкновений с ВС Армении. К утру 13 сентября Ереван и Баку договорились о прекращении огня.
ТАСС / Алексей Витвицкий