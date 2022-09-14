Союзные войска в ДНР отбили украинские атаки в районе Щурово

Глава ДНР Денис Пушилин заявил об отражении попытки украинских войск пойти в контрнаступление в районе населённого пункта Щурово под Красным Лиманом.

"Что касается Святогорска, противник в течение сегодняшнего дня трижды пытался навести переправу через Северский Донец, но союзные силы отработали, то есть у противника ничего не получилось", — приводит слова чиновника ТАСС.

Находящаяся в самом Святогорске группа ВСУ ограничена как в составе, так и по боеприпасам, добавил Пушилин. А в районе Щурово украинские силы предприняли попытку пойти в контрнаступление, но атаку отразили союзные силы, сказал глава ДНР.

Ситуацию в Красном Лимане Пушилин охарактеризовал как "стабилизированную". Противник, по его словам, "конечно, предпринимает попытки выходить малыми группами", но они отражаются.