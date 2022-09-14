Союзные войска в ДНР отбили украинские атаки в районе Щурово
Пушилин сообщил о срыве контрнаступления ВСУ в районе Щурово под Красным Лиманом
Глава ДНР Денис Пушилин заявил об отражении попытки украинских войск пойти в контрнаступление в районе населённого пункта Щурово под Красным Лиманом.
"Что касается Святогорска, противник в течение сегодняшнего дня трижды пытался навести переправу через Северский Донец, но союзные силы отработали, то есть у противника ничего не получилось", — приводит слова чиновника ТАСС.
Находящаяся в самом Святогорске группа ВСУ ограничена как в составе, так и по боеприпасам, добавил Пушилин. А в районе Щурово украинские силы предприняли попытку пойти в контрнаступление, но атаку отразили союзные силы, сказал глава ДНР.
Ситуацию в Красном Лимане Пушилин охарактеризовал как "стабилизированную". Противник, по его словам, "конечно, предпринимает попытки выходить малыми группами", но они отражаются.
Ранее Пушилин сообщал об артиллерийских обстрелах ВСУ Красного Лимана. По его словам, Киев предпринял попытку забросить диверсантов в город.
ТАСС / Владимир Гердо