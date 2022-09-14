Не только тряпкой обтираться: Одиозный чиновник дал немцам порцию новых советов по экономии

Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман, известный по советам обтираться тряпкой для экономии энергии вместо душа, придумал новые способы энергосбережения. Политик запустил кампанию Cleverländ с призывом "Сохраним энергию вместе" — её подробности представлены на сайте федеральной земли. Советы по рациональному расходованию энергии Кречман разместил также на YouTube-канале правительства Баден-Вюртемберга.

Так, премьер-министр посоветовал немцам убавлять перед сном температуру термостата. Уменьшение отопления на градус сохраняет шесть процентов энергии и чем больше снижение, тем значительнее экономия, пояснил он. Пользователи разместили под видео более 30 советов, и многие отмечают, что чересчур высокая температура в помещении вредна для здоровья, к тому же требует лишних денег.

Кречман поделился также советами по энергосбережению при готовке. В частности, он считает важным подбирать для каждой кастрюли правильную крышку. Булочки надо печь в тостере, а не духовке, а плиту необходимо выключать за пять-десять минут до окончания приготовления блюда. Инициаторы проекта рассчитывают, что все их рекомендации помогут экономить в год десятки евро.