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13 сентября, 22:34

"Цены очень, очень высокие": В Молдавии испугались "двойного шока" из-за российского газа

Премьер Молдавии Гаврилица: Уровень потребления газа придётся снизить

В Молдавии опасаются "двойного шока" от сокращения поставок природного газа из России и высоких цен на голубое топливо. Об этом сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

"Даже если "Газпром" продолжит поставки, нам всё равно придётся снизить уровень потребления, потому что цены очень, очень высокие", — заявила глава правительства страны в интервью агентству Bloomberg, назвав летний рост цен на газ "аномалией".

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Гаврилица призналась также, что власти Молдавии не знают, насколько подорожает топливо зимой, поэтому Кишинёв готовится ко всем вариантам развития событий. Премьер заметила, что прогресса в переговорах с Россией не наблюдается, поэтому Молдавия может столкнуться с полным прекращением поставок природного газа.

Ранее Лайф писал, что на фоне энергетического кризиса в Молдавии вырос спрос на дрова, превышая имеющиеся в стране запасы. В республике 660 тысяч семей живут в домах, которые отапливаются печью. В холодный период года население страны потребляет приблизительно более одного миллиона кубометров дров. Позже стало известно, что молдавский министр Юлиана Кантараджиу подала в отставку из-за скандала с дровами.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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