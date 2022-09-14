"Цены очень, очень высокие": В Молдавии испугались "двойного шока" из-за российского газа

В Молдавии опасаются "двойного шока" от сокращения поставок природного газа из России и высоких цен на голубое топливо. Об этом сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

"Даже если "Газпром" продолжит поставки, нам всё равно придётся снизить уровень потребления, потому что цены очень, очень высокие", — заявила глава правительства страны в интервью агентству Bloomberg, назвав летний рост цен на газ "аномалией".

Гаврилица призналась также, что власти Молдавии не знают, насколько подорожает топливо зимой, поэтому Кишинёв готовится ко всем вариантам развития событий. Премьер заметила, что прогресса в переговорах с Россией не наблюдается, поэтому Молдавия может столкнуться с полным прекращением поставок природного газа.