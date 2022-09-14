В Венгрии спрогнозировали пересмотр санкций из-за холодов

С наступлением холодов реальность "стучится в каждую дверь" в Западной Европе, поэтому ЕС осенью может пересмотреть санкционную политику. Такое заявление сделал госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер.

"Санкции вызвали дефицит энергии и взрывной скачок цен в Европе. Поэтому санкционную политику стоит пересмотреть, потому что, если Брюссель, Евросоюз изменят санкционную политику, энергодефицит и высокие цены можно было бы вскорости купировать. Я в этом не оптимист, но пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечёт полугодовой срок", — сказал венгерский политик в эфире телеканала М1.

На фоне уходящего лета, по словам Менцера, "всё больше людей увидят реальность". Он иронично заметил, что о поставках газа хорошо рассуждать, когда на улице жара и тридцать градусов тепла, — однако с наступлением холодных недель и месяцев, когда надо топить, управлять экономикой и защищать рабочие места, "реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе".

Менцер при этом пообещал венграм, что газ "обязательно будет". Политик сообщил, что хранилища в стране заполнены на 38% относительно потребления и у Венгрии уже есть газ на 81 зимний день.