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13 сентября, 08:14

Россиянам стали отказывать во въезде в Грузию

Генконсульство РФ в Трабзоне: Некоторым россиянам отказывают во въезде в Грузию

Гражданам России начали отказывать во въезде в Грузию. Об этом пишет РБК со ссылкой на Генеральное консульство России в Трабзоне.

Отмечается, что проблемы у российских граждан возникают при пересечении границы на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска Сарпи. Причём такое происходит периодически — жалобы поступают несколько раз в неделю, а причины отказа пограничниками не разъясняются.

Однако число ситуаций, когда россиян не пускали в Грузию, значительно уменьшилось в сравнении с концом августа, когда жалобы поступали почти каждый день.

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Ранее Лайф писал, что в Чёрном море у города Батуми началось строительство двух искусственных полуостровов и одного острова для туристического отдыха по примеру Дубая. Там создадут всё необходимое для привлечения туристов. В частности, появятся отели на 500 номеров, а также торговые и развлекательные центры.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Николь Вербер
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