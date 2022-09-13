Россиянам стали отказывать во въезде в Грузию
Генконсульство РФ в Трабзоне: Некоторым россиянам отказывают во въезде в Грузию
Гражданам России начали отказывать во въезде в Грузию. Об этом пишет РБК со ссылкой на Генеральное консульство России в Трабзоне.
Отмечается, что проблемы у российских граждан возникают при пересечении границы на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска Сарпи. Причём такое происходит периодически — жалобы поступают несколько раз в неделю, а причины отказа пограничниками не разъясняются.
Однако число ситуаций, когда россиян не пускали в Грузию, значительно уменьшилось в сравнении с концом августа, когда жалобы поступали почти каждый день.
Ранее Лайф писал, что в Чёрном море у города Батуми началось строительство двух искусственных полуостровов и одного острова для туристического отдыха по примеру Дубая. Там создадут всё необходимое для привлечения туристов. В частности, появятся отели на 500 номеров, а также торговые и развлекательные центры.
ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE