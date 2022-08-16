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Снос советских памятников: для чего Эстония перекрыла границу с Россией

Почему Таллин лишает своё население символов истории и победы и для чего Т-34 демонтировали, перекрыв границу с Россией.

16 августа, 15:23
<p>Демонтаж танка-памятника Т-34, установленного в честь освобождения города советскими воинами от вермахта в 1944 году. Нарва, Эстония. Обложка © ТАСС / AP Photo / Sergei Stepanov</p>

Демонтаж танка-памятника Т-34, установленного в честь освобождения города советскими воинами от вермахта в 1944 году. Нарва, Эстония. Обложка © ТАСС / AP Photo / Sergei Stepanov

Эстония на несколько часов перекрыла границу с Россией на пункте пропуска Нарва – Ивангород, оставив россиян и эстонцев по обе стороны без объяснений. За это время был демонтирован танк-памятник Т-34 и увезён в военный музей Виймси. Решение перенести монумент не поддержали не только 80% горожан, которые считают себя русскими, но и мэр города Катри Райк. Для этого к памятнику была стянута полиция, а чтобы граждане не повторили перформанс рижан, выложивших 77 рядов цветов в день годовщины Победы, закрыт мост Дружбы.

Видео демонтажа памятника-танка Т-34 в Эстонии © T.me / РУПОСТ | НОВОСТИ

Эстонская власть уничтожает не просто единственный памятник воинам-освободителям Великой Отечественной войны — монумент "Танк Т-34", сохранившийся на территории республики. Таллин пытается стереть память о том, как советский народ брал неприступный "железный барьер" группы армий "Север" в 1944 году, где на 50-километровом участке фронта немецкая ставка сосредоточила порядка 100 тысяч солдат и офицеров, более 100 танков, сотни орудий. Прорыв этого мощнейшего рубежа занял у красноармейцев семь месяцев. Вермахт не спасла многополосная оборона "Пантера" с развитой системой траншей и ходов, десятками дзотов и дотов, как и элитные подразделения нацистов.

Фото памятника советскому танку Т-34 в Нарве © Shutterstock

Фото памятника советскому танку Т-34 в Нарве © Shutterstock

Памятник поставлен в память о форсировании советскими войсками реки Нарва 25 и 26 июля во время наступательной операции Ленинградского фронта. Тогда Красная армия нанесла поражение группировке противника, расширив плацдарм на левом берегу Нарвы. Своим наступлением советские войска содействовали развитию успеха 3-го Прибалтийского фронта на Тартуском направлении. Последовавшая за этим событием Тартуская операция Красной армии началась 10 августа и завершилась 6 сентября. Символично, что именно в это время 78 лет назад Прибалтийский фронт разрезал соединения вермахта в Эстонии и Северной Латвии силами 1-й ударной, 67-й и 53-й армиями.

Приказано молчать

Накануне событий министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что если кто-то из иностранцев, получивших вид на жительство (ВНЖ), решит выступить против демонтажа советских памятников, то документ о проживании аннулируют. Такие принципы демократии провозглашает колониальная власть. А дискриминация подавляющего числа граждан давно уже стала основным инструментом государственной политики республики.

Эксперты считают, что вслед за войной с памятниками и запретом шенгена для россиян последуют другие меры дискриминации. А для самой Прибалтики подобные кампании могут стать "трамплином для следующего шага — призыва депортировать в Россию всех проживающих в ЕС граждан РФ, а также лиц российского происхождения или рождённых в Советском Союзе", уверен политолог Александр Носович.

Демонтаж танка-памятника Т-34, установленного в честь освобождения города советскими воинами от вермахта в 1944 году. Нарва, Эстония. Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Stepanov

Демонтаж танка-памятника Т-34, установленного в честь освобождения города советскими воинами от вермахта в 1944 году. Нарва, Эстония. Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Stepanov

На уровне ЕС такое едва ли возможно, но Эстонии, Латвии и Литве в данном случае этого и не нужно. Для них в данном случае будет самоценным собственный национальный почин, коим они всегда побуждают союзников по ЕС и НАТО к более антироссийской политике, — отметил Носович. Под шумок солидарности с Украиной они исполнят наконец 30-летнюю мечту постсоветского национализма и принудительно депортируют из Прибалтики всех русскоязычных. Пробные шары на эту тему прибалтийскими политиками уже запускаются.

Сочетание откровенной трусости с непреодолимым желанием сделать гадость и порождают презрение со стороны русскоязычного населения, характеризует политолог Носович проблему "пресловутой нелояльности русских инородцев, которую год за годом обсуждают в Прибалтике". В контексте обострения в целом международных отношений это всё выглядит ярче, считает политолог Алексей Мартынов.

Россия долго не обращала внимания на подобные укусы, но сейчас, во время СВО, эти тенденции становятся ключевыми для международной политики прибалтийских лимитрофов. Недавно Сейм Латвии объявил Россию страной пособником терроризма. Затем "Газпром" прекратил поставки газа. С Эстонией может случиться то же самое, если через эту страну из России прекратится транзит товаров и услуг, за счёт которого она живёт, то это больно ударит по кошелькам граждан. Русофобия становится всё более дорогим занятием. Самое доходчивое понятие для политиков такого рода — это цена, — говорит Мартынов. — И чем она выше, тем быстрее начинает работать мозг руководителей Прибалтики.

Жалкая попытка Таллина сохранить лицо, закрыв границу с Россией, — ещё одна монета в копилку ненависти к собственному населению. Но предстоящий кризис и ответные меры России могут запросто лишить действующих чиновников кресел, как это произошло с премьерами Британии и Италии, которым пришлось подать в отставку.

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Транспортировка демонтированного танка-памятника Т-34, установленного в честь освобождения города советскими воинами от вермахта в 1944 году. Нарва, Эстония. Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Stepanov

Зачем власти Эстонии воюют с памятниками?

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Авторы
Елена Ладилова
Елена Ладилова

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