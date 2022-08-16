Снос советских памятников: для чего Эстония перекрыла границу с Россией Почему Таллин лишает своё население символов истории и победы и для чего Т-34 демонтировали, перекрыв границу с Россией. 16 августа, 15:23 Демонтаж танка-памятника Т-34, установленного в честь освобождения города советскими воинами от вермахта в 1944 году. Нарва, Эстония. Обложка © ТАСС / AP Photo / Sergei Stepanov

Эстония на несколько часов перекрыла границу с Россией на пункте пропуска Нарва – Ивангород, оставив россиян и эстонцев по обе стороны без объяснений. За это время был демонтирован танк-памятник Т-34 и увезён в военный музей Виймси. Решение перенести монумент не поддержали не только 80% горожан, которые считают себя русскими, но и мэр города Катри Райк. Для этого к памятнику была стянута полиция, а чтобы граждане не повторили перформанс рижан, выложивших 77 рядов цветов в день годовщины Победы, закрыт мост Дружбы.

Видео демонтажа памятника-танка Т-34 в Эстонии © T.me / РУПОСТ | НОВОСТИ

Эстонская власть уничтожает не просто единственный памятник воинам-освободителям Великой Отечественной войны — монумент "Танк Т-34", сохранившийся на территории республики. Таллин пытается стереть память о том, как советский народ брал неприступный "железный барьер" группы армий "Север" в 1944 году, где на 50-километровом участке фронта немецкая ставка сосредоточила порядка 100 тысяч солдат и офицеров, более 100 танков, сотни орудий. Прорыв этого мощнейшего рубежа занял у красноармейцев семь месяцев. Вермахт не спасла многополосная оборона "Пантера" с развитой системой траншей и ходов, десятками дзотов и дотов, как и элитные подразделения нацистов.

Фото памятника советскому танку Т-34 в Нарве © Shutterstock

Памятник поставлен в память о форсировании советскими войсками реки Нарва 25 и 26 июля во время наступательной операции Ленинградского фронта. Тогда Красная армия нанесла поражение группировке противника, расширив плацдарм на левом берегу Нарвы. Своим наступлением советские войска содействовали развитию успеха 3-го Прибалтийского фронта на Тартуском направлении. Последовавшая за этим событием Тартуская операция Красной армии началась 10 августа и завершилась 6 сентября. Символично, что именно в это время 78 лет назад Прибалтийский фронт разрезал соединения вермахта в Эстонии и Северной Латвии силами 1-й ударной, 67-й и 53-й армиями.

Приказано молчать

Накануне событий министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что если кто-то из иностранцев, получивших вид на жительство (ВНЖ), решит выступить против демонтажа советских памятников, то документ о проживании аннулируют. Такие принципы демократии провозглашает колониальная власть. А дискриминация подавляющего числа граждан давно уже стала основным инструментом государственной политики республики.

Эксперты считают, что вслед за войной с памятниками и запретом шенгена для россиян последуют другие меры дискриминации. А для самой Прибалтики подобные кампании могут стать "трамплином для следующего шага — призыва депортировать в Россию всех проживающих в ЕС граждан РФ, а также лиц российского происхождения или рождённых в Советском Союзе", уверен политолог Александр Носович.

Демонтаж танка-памятника Т-34, установленного в честь освобождения города советскими воинами от вермахта в 1944 году. Нарва, Эстония. Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Stepanov

— На уровне ЕС такое едва ли возможно, но Эстонии, Латвии и Литве в данном случае этого и не нужно. Для них в данном случае будет самоценным собственный национальный почин, коим они всегда побуждают союзников по ЕС и НАТО к более антироссийской политике, — отметил Носович. — Под шумок солидарности с Украиной они исполнят наконец 30-летнюю мечту постсоветского национализма и принудительно депортируют из Прибалтики всех русскоязычных. Пробные шары на эту тему прибалтийскими политиками уже запускаются.

Сочетание откровенной трусости с непреодолимым желанием сделать гадость и порождают презрение со стороны русскоязычного населения, характеризует политолог Носович проблему "пресловутой нелояльности русских инородцев, которую год за годом обсуждают в Прибалтике". В контексте обострения в целом международных отношений это всё выглядит ярче, считает политолог Алексей Мартынов.

— Россия долго не обращала внимания на подобные укусы, но сейчас, во время СВО, эти тенденции становятся ключевыми для международной политики прибалтийских лимитрофов. Недавно Сейм Латвии объявил Россию страной – пособником терроризма. Затем "Газпром" прекратил поставки газа. С Эстонией может случиться то же самое, если через эту страну из России прекратится транзит товаров и услуг, за счёт которого она живёт, то это больно ударит по кошелькам граждан. Русофобия становится всё более дорогим занятием. Самое доходчивое понятие для политиков такого рода — это цена, — говорит Мартынов. — И чем она выше, тем быстрее начинает работать мозг руководителей Прибалтики.

Жалкая попытка Таллина сохранить лицо, закрыв границу с Россией, — ещё одна монета в копилку ненависти к собственному населению. Но предстоящий кризис и ответные меры России могут запросто лишить действующих чиновников кресел, как это произошло с премьерами Британии и Италии, которым пришлось подать в отставку.

Транспортировка демонтированного танка-памятника Т-34, установленного в честь освобождения города советскими воинами от вермахта в 1944 году. Нарва, Эстония. Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Stepanov Зачем власти Эстонии воюют с памятниками? 0 Не так много ресурсов для погони за политическими очками, актуальными в ЕС Когда целью становится геноцид, то история — всего лишь инструмент Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Ладилова