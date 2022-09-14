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14 сентября, 00:25

Американцев предупредили о мрачном будущем из-за "двух престарелых"

Американский политолог Ульман счёл безрадостными экономические перспективы США

Экономические перспективы большинства американцев безрадостны, а предстоящие выборы в стране только ухудшат ситуацию. Таким прогнозом поделился политолог Харлан Ульман.

"Инфляция вот-вот станет двузначной. Бензин хоть и подешевел, но всё равно очень дорог", — отметил он в статье для издания The Hill.

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Кроме того, Ульман со ссылкой на данные The New York Times напомнил, что почти две трети жителей Соединённых Штатов живут от зарплаты до зарплаты. По некоторым оценкам, 41% американцев — а это 135 миллионов человек — считаются либо бедными, либо малообеспеченными, приводит данные политолог.

Автор заметил, что американцы интуитивно понимают, куда движутся США. Согласно некоторым опросам, почти 90% выбранного курса не одобряют. В результате подавляющее большинство граждан страны не видят для себя лучшего будущего. Не изменят данную ситуацию и предстоящие выборы.

"Обеими партиями заправляют маргиналы. Партия Линкольна, Эйзенхауэра и Рейгана выродилась в культ Трампа. Старую Демократическую партию Рузвельта, Кеннеди и Джонсона перекосил взбесившийся прогрессизм. А других партий как не было, так и нет. За президентский пост будут соревноваться двое престарелых", — подчеркнул Ульман.

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Ранее издание The Washington Post сообщало, что США буквально находятся на пороге гражданской войны, которую будет крайне трудно избежать. В качестве предпосылок конфликта называлось несколько причин — в частности, рост экстремизма, многочисленные угрозы агентам ФБР, судьям и чиновникам.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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