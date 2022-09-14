Американцев предупредили о мрачном будущем из-за "двух престарелых"

Экономические перспективы большинства американцев безрадостны, а предстоящие выборы в стране только ухудшат ситуацию. Таким прогнозом поделился политолог Харлан Ульман.

"Инфляция вот-вот станет двузначной. Бензин хоть и подешевел, но всё равно очень дорог", — отметил он в статье для издания The Hill.

Кроме того, Ульман со ссылкой на данные The New York Times напомнил, что почти две трети жителей Соединённых Штатов живут от зарплаты до зарплаты. По некоторым оценкам, 41% американцев — а это 135 миллионов человек — считаются либо бедными, либо малообеспеченными, приводит данные политолог.

Автор заметил, что американцы интуитивно понимают, куда движутся США. Согласно некоторым опросам, почти 90% выбранного курса не одобряют. В результате подавляющее большинство граждан страны не видят для себя лучшего будущего. Не изменят данную ситуацию и предстоящие выборы.

"Обеими партиями заправляют маргиналы. Партия Линкольна, Эйзенхауэра и Рейгана выродилась в культ Трампа. Старую Демократическую партию Рузвельта, Кеннеди и Джонсона перекосил взбесившийся прогрессизм. А других партий как не было, так и нет. За президентский пост будут соревноваться двое престарелых", — подчеркнул Ульман.