Российские дипломаты работают над стабилизацией ситуации на границе Армении и Азербайджана
Представитель МИД Гончар: Москва предпринимает меры по стабилизации между Баку и Ереваном
Директор Четвёртого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана. В беседе с РИА "Новости" он заявил, что Москва находится в тесном контакте с Баку и Ереваном, предпринимая все меры для содействия скорейшей стабилизации ситуации.
"Находимся в тесном контакте с Баку и Ереваном. Предпринимаем необходимые меры в целях содействия скорейшей стабилизации ситуации", — сказал Гончар.
Ранее Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом рассказали в аппарате представителя страны по международным правовым вопросам.
После полуночи 13 сентября Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о гибели 49 армянских военных в результате атаки ВС Азербайджана. Минобороны Азербайджана заявляет о гибели 50 своих военнослужащих в результате столкновений с ВС Армении.
ТАСС / Валерий Шарифулин