Российские дипломаты работают над стабилизацией ситуации на границе Армении и Азербайджана

Директор Четвёртого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана. В беседе с РИА "Новости" он заявил, что Москва находится в тесном контакте с Баку и Ереваном, предпринимая все меры для содействия скорейшей стабилизации ситуации.

"Находимся в тесном контакте с Баку и Ереваном. Предпринимаем необходимые меры в целях содействия скорейшей стабилизации ситуации", — сказал Гончар.