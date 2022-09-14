Российского автогонщика Карякина не пускают на "Дакар" из-за поддержки СВО

Российский автогонщик Сергей Карякин сообщил, что его не пускают на ралли-рейд "Дакар" без подписания специального документа об осуждении специальной военной операции на Украине.

"Просят не только меня подписать [заявление об осуждении спецоперации], но и всех российских спортсменов. Всех, кто участвует [в соревнованиях] в рамках FIA (Международной федерации автоспорта). Это требование FIA, которая громче всех кричала об отсутствии политики в спорте, а на деле идёт политика двойных стандартов", — рассказал Карякин РИА "Новости".