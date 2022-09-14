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14 сентября, 08:21

Российского автогонщика Карякина не пускают на "Дакар" из-за поддержки СВО

Российский автогонщик Сергей Карякин сообщил, что его не пускают на ралли-рейд "Дакар" без подписания специального документа об осуждении специальной военной операции на Украине.

"Просят не только меня подписать [заявление об осуждении спецоперации], но и всех российских спортсменов. Всех, кто участвует [в соревнованиях] в рамках FIA (Международной федерации автоспорта). Это требование FIA, которая громче всех кричала об отсутствии политики в спорте, а на деле идёт политика двойных стандартов", — рассказал Карякин РИА "Новости".

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Отметим, что Карякин является чемпионом "Дакара" 2017 года в зачёте квадроциклов, а также серебряным призёром рейда 2020 года в классе Т3.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Шамиль Гаджиев
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