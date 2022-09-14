Российского автогонщика Карякина не пускают на "Дакар" из-за поддержки СВО
Российский автогонщик Сергей Карякин сообщил, что его не пускают на ралли-рейд "Дакар" без подписания специального документа об осуждении специальной военной операции на Украине.
"Просят не только меня подписать [заявление об осуждении спецоперации], но и всех российских спортсменов. Всех, кто участвует [в соревнованиях] в рамках FIA (Международной федерации автоспорта). Это требование FIA, которая громче всех кричала об отсутствии политики в спорте, а на деле идёт политика двойных стандартов", — рассказал Карякин РИА "Новости".
Не прошло и года: Российских спортсменов начинают возвращать на крупные старты, несмотря на истерику Украины
Отметим, что Карякин является чемпионом "Дакара" 2017 года в зачёте квадроциклов, а также серебряным призёром рейда 2020 года в классе Т3.
ТАСС / Эрик Романенко