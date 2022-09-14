На границе Киргизии и Таджикистана снова произошла перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана произошла очередная перестрелка между военными двух стран. Об этом в среду сообщают РИА "Новости" со ссылкой на погранслужбу киргизского госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ). По данным ведомства, всё произошло около 11 часов мск в местности Как-Сай Баткенского района.

"Пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана открыли огонь по пограничникам заставы Достук Баткенского пограничного отряда ПС ГКНБ Кыргызстана. Кыргызские пограничники открыли ответный огонь", — сказано в сообщении.

Отметим, что это уже второе обострение на границе двух республик за текущие сутки. Утром, по информации погранслужбы ГКНБ Киргизии, пограничники Таджикистана заняли боевые позиции на неописанном участке границы, проигнорировали требования уйти и открыли огонь. Пограничники утверждают, что таджикская сторона применила миномёты. Таджикская сторона в свою очередь обвинила киргизских пограничников в необоснованном обстреле погранзаставы.