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14 сентября, 08:35

На границе Киргизии и Таджикистана снова произошла перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана произошла очередная перестрелка между военными двух стран. Об этом в среду сообщают РИА "Новости" со ссылкой на погранслужбу киргизского госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ). По данным ведомства, всё произошло около 11 часов мск в местности Как-Сай Баткенского района.

"Пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана открыли огонь по пограничникам заставы Достук Баткенского пограничного отряда ПС ГКНБ Кыргызстана. Кыргызские пограничники открыли ответный огонь", — сказано в сообщении.

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Отметим, что это уже второе обострение на границе двух республик за текущие сутки. Утром, по информации погранслужбы ГКНБ Киргизии, пограничники Таджикистана заняли боевые позиции на неописанном участке границы, проигнорировали требования уйти и открыли огонь. Пограничники утверждают, что таджикская сторона применила миномёты. Таджикская сторона в свою очередь обвинила киргизских пограничников в необоснованном обстреле погранзаставы.

В результате утренней стрельбы на границе несколько военнослужащих с обеих сторон получили ранения, а один таджикский пограничник погиб.

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ТАСС / AP / Vladimir Voronin

Марина Калегина

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