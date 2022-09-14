Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана началась перестрелка пограничных нарядов. Предварительно, обошлось без раненых.

По информации погранслужбы ГКНБ Киргизии, пограничники Таджикистана заняли боевые позиции на неописанном участке границы первыми. Они проигнорировали требования уйти и открыли огонь. Пограничники утверждают, что таджикская сторона применила миномёты. Перестрелка то начинается, то заканчивается.