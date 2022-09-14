Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
На границе Киргизии и Таджикистана началась перестрелка пограничных нарядов. Предварительно, обошлось без раненых.
По информации погранслужбы ГКНБ Киргизии, пограничники Таджикистана заняли боевые позиции на неописанном участке границы первыми. Они проигнорировали требования уйти и открыли огонь. Пограничники утверждают, что таджикская сторона применила миномёты. Перестрелка то начинается, то заканчивается.
На место ЧП выехал начальник Баткенского пограничного отряда, а между начальниками погранслужб уже состоялся телефонный разговор — стороны решили, что ситуацию не следует накалять.
Подобные инциденты на границе двух республик в последнее время не редкость. Так, Лайф в апреле писал, что там снова произошла перестрелка. Тогда стычка между пограничниками двух стран закончилась огнестрельным ранением военнослужащего. Предыдущий инцидент со столкновениями на границе Таджикистана и Киргизии произошёл 11 марта. А последний случай стрельбы был зафиксирован 14 июля.
ТАСС / EPA