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14 сентября, 04:25

Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана началась перестрелка пограничных нарядов. Предварительно, обошлось без раненых.

По информации погранслужбы ГКНБ Киргизии, пограничники Таджикистана заняли боевые позиции на неописанном участке границы первыми. Они проигнорировали требования уйти и открыли огонь. Пограничники утверждают, что таджикская сторона применила миномёты. Перестрелка то начинается, то заканчивается.

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На место ЧП выехал начальник Баткенского пограничного отряда, а между начальниками погранслужб уже состоялся телефонный разговор — стороны решили, что ситуацию не следует накалять.

Подобные инциденты на границе двух республик в последнее время не редкость. Так, Лайф в апреле писал, что там снова произошла перестрелка. Тогда стычка между пограничниками двух стран закончилась огнестрельным ранением военнослужащего. Предыдущий инцидент со столкновениями на границе Таджикистана и Киргизии произошёл 11 марта. А последний случай стрельбы был зафиксирован 14 июля.

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ТАСС / EPA

Дмитрий Алексиевич

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