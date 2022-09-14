"Какой-то бешеный": Пытавшийся напасть на человека дальневосточный леопард попал на видео

Дальневосточного леопарда, пытавшегося напасть на человека в приморском селе Красный Яр, отловят, животное, скорее всего, болеет. Об этом сообщили представители нацпарка "Земля леопарда".

Дальневосточный леопард во дворе дома в приморском селе Красный Яр. Видео © t.me / mark2_che

В соцсетях появились видео, на которых запечатлён краснокнижный дальневосточный леопард. Хищник спокойно сидит на дороге недалеко от одного из частных жилых домов. Автор ролика несколько секунд снимает животное, а оно не реагирует на обращение "киса". В другом ролике леопард кидается к лестнице дома, снимающий находится в помещении с другими людьми. Один из них кричит: "осторожно, сейчас стёкла повышибает". Сообщалось также, что леопард напал на человека и тот теперь в больнице.

По данным нацпарка, инцидент произошёл более чем в 30 километрах от границы национального парка "Земля леопарда", где находится ядро популяции самой редкой в мире большой кошки.

"Попав в частный двор, леопард попытался напасть на его хозяина, но человек не пострадал. Эксперты "Земли леопарда" работают на месте в селе Красный Яр под Уссурийском, где в среду утром был зафиксирован конфликтный леопард. По предварительным данным, леопард болен", — написали представители учреждения в телеграм-канале.

Опросив очевидцев, сотрудникам удалось установить "визуальный контакт с леопардом", который в настоящее время отдаляется от населённого пункта. Специалисты дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ прибыли на место для отлова животного. Сотрудники "Земли леопарда" замерили отпечатки лап краснокнижного хищника на земле. Небольшой размер пятки в 5,5 сантиметра косвенно указывает на то, что к селу вышла самка дальневосточного леопарда.