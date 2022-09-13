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13 сентября, 09:27

Кенгуру избил фермера и отгонял людей, пока он не умер

Дикий кенгуру убил пытавшегося его приручить австралийца

Житель Австралии погиб от лап дикого кенгуру, которого тот пытался приручить. Об этом сообщает The Guardian.

В городе Редмонде 77-летний мужчина завёл себе в качестве питомца не собаку или кошку, а кенгуру. В один из дней родственники нашли фермера в тяжёлом состоянии и вызвали врачей, но животное не подпустило их к пострадавшему. Полиции пришлось застрелить агрессивное животное. Однако спасти заводчика кенгуру не удалось.

"Полиция считает, что это было дикое животное, которое содержалось в качестве питомца", — заявили местные правоохранители.

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Ранее сообщалось, что в австралийском городке Мааруме жители оказались буквально в осаде из-за нашествия кенгуру. Местные власти насчитали от 60 до 80 особей, спокойно прогуливавшихся в окрестностях и самом населённом пункте. Животные вели себя агрессивно, особенно самки.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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