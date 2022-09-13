Кенгуру избил фермера и отгонял людей, пока он не умер

Житель Австралии погиб от лап дикого кенгуру, которого тот пытался приручить. Об этом сообщает The Guardian.

В городе Редмонде 77-летний мужчина завёл себе в качестве питомца не собаку или кошку, а кенгуру. В один из дней родственники нашли фермера в тяжёлом состоянии и вызвали врачей, но животное не подпустило их к пострадавшему. Полиции пришлось застрелить агрессивное животное. Однако спасти заводчика кенгуру не удалось.

"Полиция считает, что это было дикое животное, которое содержалось в качестве питомца", — заявили местные правоохранители.