Глава ЕАО Гольдштейн направил зарплату на поддержку спецоперации

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и его заместители направили на поддержку спецоперации на Украине свои месячные зарплаты.

"Мы приняли решение: свою месячную зарплату направить на поддержку жителей братских республик и бойцов, которые сражаются за мирное будущее нашей страны. Сейчас любая помощь очень важна", — приводит заявление главы региона его пресс-служба.