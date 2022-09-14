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14 сентября, 02:57

Глава ЕАО Гольдштейн направил зарплату на поддержку спецоперации

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и его заместители направили на поддержку спецоперации на Украине свои месячные зарплаты.

"Мы приняли решение: свою месячную зарплату направить на поддержку жителей братских республик и бойцов, которые сражаются за мирное будущее нашей страны. Сейчас любая помощь очень важна", — приводит заявление главы региона его пресс-служба.

На Украине в ходе спецоперации погиб сын замглавы Правительства ЕАО

На Украине в ходе спецоперации погиб сын замглавы Правительства ЕАО

Ранее Гольдштейн сообщил, что трое россиян из Еврейской автономной области, которые погибли при выполнении боевого задания в ходе "Операции Z", посмертно награждены орденом Мужества.

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ТАСС / Александр Музыка

Дмитрий Алексиевич

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