Европейские хранилища газа полностью опустеют уже к февралю

Уже в начале февраля 2023 года газовые хранилища Европы могут опустеть, такое предупреждение содержится в материале испанской газеты La Vanguardia. По данным издания, 160 газовых хранилищ в 18 странах с заполненностью почти 83% будет достаточно лишь для обеспечения 21% годового потребления в странах – членах Евросоюза.

Европейские власти сейчас должны решить сложную задачу: им предстоит придумать, как растянуть нынешние запасы газа на всю зиму. Придётся сократить потребление топлива и перераспределить излишки, предполагает La Vanguardia.

"Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объёме", — пишет газета.

Её эксперты усомнились в том, удастся ли ЕС достичь целей по сокращению потребления газа и обладает ли он инфраструктурой для того, чтобы распределять ресурсы между нуждающимися странами. Специалисты предупреждают, что в случае провала могут пошатнуться основы Евросоюза.