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14 сентября, 01:51

Украинский олигарх начал поставлять военным переносные убежища

Bloomberg: Богатейший украинец Ринат Ахметов начал производить переносные военные убежища

Принадлежащий самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову металлургический завод начал строить сборные убежища и отправлять их военнослужащим ВСУ. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство в своей публикации ссылается на компанию ООО "Метинвест Холдинг", по данным которой капсулы после погружения на 1,5 метра под землю могут выдерживать попадание 150-миллиметровых снарядов. Такие убежища можно использовать для укрытия во время атак, как столовые или полевые бани.

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Одна такая капсула обойдётся примерно в 200 тысяч гривен (примерно 345 тысяч рублей). Украинским военным бесплатно отправили уже 10 таких убежищ. Компания намерена производить в месяц по 20 таких землянок.

Сообщается, что убежища могут поставляться по частям весом 50 кг каждая и собираться после доставки, что позволяет осуществлять транспортировку небольшой бригадой людей. Конструкции ныне производят на заводе "Метинвеста" в Запорожье.

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ТАСС / Константин Сазончик

Иван Косицын

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