Украинский олигарх начал поставлять военным переносные убежища

Принадлежащий самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову металлургический завод начал строить сборные убежища и отправлять их военнослужащим ВСУ. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство в своей публикации ссылается на компанию ООО "Метинвест Холдинг", по данным которой капсулы после погружения на 1,5 метра под землю могут выдерживать попадание 150-миллиметровых снарядов. Такие убежища можно использовать для укрытия во время атак, как столовые или полевые бани.

Одна такая капсула обойдётся примерно в 200 тысяч гривен (примерно 345 тысяч рублей). Украинским военным бесплатно отправили уже 10 таких убежищ. Компания намерена производить в месяц по 20 таких землянок.

Сообщается, что убежища могут поставляться по частям весом 50 кг каждая и собираться после доставки, что позволяет осуществлять транспортировку небольшой бригадой людей. Конструкции ныне производят на заводе "Метинвеста" в Запорожье.