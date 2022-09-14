Бывшую прислугу Карла III готовятся выбросить на улицу

Порядка ста сотрудников персонала резиденции короля Великобритании Карла III получили уведомления о том, что они после провозглашения его монархом могут остаться без работы. Об этом сообщает Guardian, поясняя, что после восшествия на престол деятельность дома бывшего принца Уэльского прекратилась.

"В то время как некоторые увольнения неизбежны, мы в срочном порядке работаем над определением альтернативных ролей для наибольшего числа сотрудников", — приводит газета рассказ одного из представителей резиденции.

По данным газеты, уведомления о возможном увольнении получили прислуга, личные секретари, сотрудники финансового отдела и отдела по связям с общественностью. Многие из этих людей работали в резиденции на протяжении десятилетий. О печальных новостях они были проинформированы во время благодарственного молебна 12 сентября.

Впрочем, добавляет Guardian, некоторых представителей персонала, оказывающих "поддержку и дающих советы" Чарльзу и его супруге Камилле, не тронут.

Штат резиденции насчитывает по меньшей мере 101 сотрудника: 31 занят в канцелярии личных секретарей, примерно столько же служат в казначейском отделе, 12 человек числятся в отделе по связям с общественностью. В домашнем персонале — 28 человек. В их числе — четыре повара, три камердинера и два дворецких.