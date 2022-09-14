Санкции Евросоюза ударили по его же ключевому морскому узлу

Важный для международной нефтяной торговли перевалочный пункт у берегов Дании оказался в сложной ситуации из-за санкций ЕС в отношении России, направленных на снижение доходов Москвы от экспорта углеводородов. Об этом пишет Bloomberg.

Как пишет агентство, проблема возникла из-за запрета Евросоюза на предоставление перевозчикам, транспортирующим российскую нефть, лоцманов из европейских компаний и страхования. Эти требования вступят в силу с декабря года для танкеров с сырой нефтью, а в 2023 году будут расширены на нефтепродукты. Источники Bloomberg сообщают, что датские проливы также подпадают под эти требования.

Морской хаб у берегов Дании является одним из важнейших пунктов на маршруте доставки российского чёрного золота из портов на Балтике на мировые рынки. Датское морское ведомство указывает, что суда с нефтью обязаны брать местного лоцмана для прохода проливов. В то же время Копенгагенская конвенция 1857 года гарантирует свободу прохода и только рекомендует использовать лоцманов. Датские власти подтвердили местному поставщику услуг лоцманов отсутствие жёсткого требования для найма этих специалистов при проходе проливов.

Таким образом, международные перевозчики теоретически могут беспрепятственно проходить проливы, провозя нефть из РФ самостоятельно. Но возникает другая сложность — страхование: без предоставленного Данией лоцмана стоимость страховки может быть крайне высокой. Кроме того, ЕС планирует запретить компаниям внутри союза страховать российские грузы. Это создаст проблемы как для международных перевозчиков, так и для самих страховщиков, которым придётся соблюдать санкции Брюсселя. Большая часть страховых компаний зарегистрированы в Евросоюзе.