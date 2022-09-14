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14 сентября, 02:51

Мэр Донецка озвучил число погибших из-за обстрелов ВСУ горожан

С февраля в результате обстрелов ВСУ погибло 192 жителя Донецка, включая восемь детей

В результате обстрелов Донецка со стороны украинских военных с февраля этого года погибло свыше 190 жителей города, в том числе восемь детей. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"Огромное количество пострадавших среди мирных граждан: с февраля в городе погибло 192 человека, из них восемь детей. Только в Донецке ранено 887 человек, в том числе 42 ребёнка. Это самая страшная цифра, которую мне приходилось озвучивать", — сказал он в беседе с ТАСС.

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В августе сообщалось, что всего в ДНР с начала эскалации конфликта 17 февраля погибло 304 мирных жителя, в том числе 17 детей. Ещё почти три тысячи человек, среди которых 195 несовершеннолетних, получили ранения.

Ранее зампредседателя Комитета Госдумы Ольга Занко сравнила зверства киевского режима против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик с военными преступлениями во время Великой Отечественной войны. Парламентарий напомнила о зверствах прошлого века, когда финские боевики разбрасывали на приграничных территориях Ленинградской области игрушки, начинённые взрывчаткой.

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ТАСС / Владимир Гердо

Иван Косицын

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