Мэр Донецка озвучил число погибших из-за обстрелов ВСУ горожан
С февраля в результате обстрелов ВСУ погибло 192 жителя Донецка, включая восемь детей
В результате обстрелов Донецка со стороны украинских военных с февраля этого года погибло свыше 190 жителей города, в том числе восемь детей. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"Огромное количество пострадавших среди мирных граждан: с февраля в городе погибло 192 человека, из них восемь детей. Только в Донецке ранено 887 человек, в том числе 42 ребёнка. Это самая страшная цифра, которую мне приходилось озвучивать", — сказал он в беседе с ТАСС.
В августе сообщалось, что всего в ДНР с начала эскалации конфликта 17 февраля погибло 304 мирных жителя, в том числе 17 детей. Ещё почти три тысячи человек, среди которых 195 несовершеннолетних, получили ранения.
Ранее зампредседателя Комитета Госдумы Ольга Занко сравнила зверства киевского режима против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик с военными преступлениями во время Великой Отечественной войны. Парламентарий напомнила о зверствах прошлого века, когда финские боевики разбрасывали на приграничных территориях Ленинградской области игрушки, начинённые взрывчаткой.
ТАСС / Владимир Гердо