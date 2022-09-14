Мэр Донецка озвучил число погибших из-за обстрелов ВСУ горожан

В результате обстрелов Донецка со стороны украинских военных с февраля этого года погибло свыше 190 жителей города, в том числе восемь детей. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"Огромное количество пострадавших среди мирных граждан: с февраля в городе погибло 192 человека, из них восемь детей. Только в Донецке ранено 887 человек, в том числе 42 ребёнка. Это самая страшная цифра, которую мне приходилось озвучивать", — сказал он в беседе с ТАСС.

В августе сообщалось, что всего в ДНР с начала эскалации конфликта 17 февраля погибло 304 мирных жителя, в том числе 17 детей. Ещё почти три тысячи человек, среди которых 195 несовершеннолетних, получили ранения.