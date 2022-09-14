Лидеры балканских стран попросили Эрдогана обсудить с Путиным зимние поставки газа

Балканские лидеры попросили турецкого президента Тайипа Эрдогана обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным поставки газа в их страны. Таким образом они рассчитывают избежать проблем предстоящей зимой. Об этом со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Вахита Киришчи сообщает издание Haberler.com.

На прошлой неделе Эрдоган совершил ряд визитов в балканские страны. Как ожидается, президент Турции примет участие в саммите ШОС в Самарканде, куда его пригласил Владимир Путин. Как планируется, у лидеров двух стран пройдут переговоры.

Турецкий министр, на которого ссылается газета, рассказал, что делегация посетила Боснию и Герцеговину, Сербию и Хорватию. По его словам, президенты и премьер-министры всех трёх государств вышли на турецкую делегацию с одной конкретной просьбой.

"Пожалуйста, вы будете на Шанхайском саммите на следующей неделе. Пожалуйста, передайте там Путину. У вас хорошие отношения с Ильхамом Алиевым, президентом Азербайджана, пожалуйста, попросите их не сокращать ни наш мазут, ни газ, который они поставляют, в предстоящий зимний период", — рассказал министр о призыве балканских лидеров.