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14 сентября, 03:28

Лидеры балканских стран попросили Эрдогана обсудить с Путиным зимние поставки газа

Балканские лидеры попросили турецкого президента Тайипа Эрдогана обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным поставки газа в их страны. Таким образом они рассчитывают избежать проблем предстоящей зимой. Об этом со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Вахита Киришчи сообщает издание Haberler.com.

На прошлой неделе Эрдоган совершил ряд визитов в балканские страны. Как ожидается, президент Турции примет участие в саммите ШОС в Самарканде, куда его пригласил Владимир Путин. Как планируется, у лидеров двух стран пройдут переговоры.

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Турецкий министр, на которого ссылается газета, рассказал, что делегация посетила Боснию и Герцеговину, Сербию и Хорватию. По его словам, президенты и премьер-министры всех трёх государств вышли на турецкую делегацию с одной конкретной просьбой.

"Пожалуйста, вы будете на Шанхайском саммите на следующей неделе. Пожалуйста, передайте там Путину. У вас хорошие отношения с Ильхамом Алиевым, президентом Азербайджана, пожалуйста, попросите их не сокращать ни наш мазут, ни газ, который они поставляют, в предстоящий зимний период", — рассказал министр о призыве балканских лидеров.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич напомнил гражданам страны, что с 1 ноября Белград из-за санкций ЕС на поставки энергоресурсов из РФ не сможет получать российскую нефть, которую доставляют в республику танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию.

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ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Дмитрий Алексиевич

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