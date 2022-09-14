Не менее пяти взрывов прогремело в Херсоне
В Херсоне утром 14 сентября прогремело не менее пяти взрывов. Предположительно, работают российские силы ПВО, сообщает ТАСС.
Взрывы раздались около 06:10 по московскому времени. Как сообщает ТАСС, в небе над городом следов от ракет не видно. Официального подтверждения работы российской ПВО пока нет.
Накануне в небе над Херсоном прогремело более десяти мощных взрывов. Территорию города защищают системы противовоздушной обороны, предположительно, шум возник из-за их работы.
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ