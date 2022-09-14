Поправки о семилетнем мандате президента в Казахстане признаны законными

Изменения в конституции, согласно которым предлагается ввести в Казахстане однократный президентский срок на семь лет вместо нынешних двух пятилетних, соответствуют основному закону. Такое решение вынес Конституционный совет страны.

"Признать проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан" соответствующим конституции", — гласит решение совета, размещённое на сайте ведомства.