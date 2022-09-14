Поправки о семилетнем мандате президента в Казахстане признаны законными
КС: Норма о семилетнем мандате президента Казахстана соответствует основному закону страны
Изменения в конституции, согласно которым предлагается ввести в Казахстане однократный президентский срок на семь лет вместо нынешних двух пятилетних, соответствуют основному закону. Такое решение вынес Конституционный совет страны.
"Признать проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан" соответствующим конституции", — гласит решение совета, размещённое на сайте ведомства.
Представители Конституционного совета пришли к мнению, что предложение установить однократный семилетний срок президентского мандата отвечает логике конституционных новелл, принятых на республиканском референдуме в июне.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая 1 сентября с обращением к народу, заявил, что Казахстан проведёт досрочные президентские выборы. Он сообщил, что они могут состояться уже этой осенью. В послании к нации президент Казахстана также объявил об амнистии большинства участников январских протестов.
ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO