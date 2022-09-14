Coca Cola и PepsiCo хотят лишить своего "имени" холодильники по всей России

Покинувшие российский рынок компании Coca Cola и PepsiCo хотят переименовать брендовые холодильники для газировки в магазинах по всей стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сотрудников торговых сетей и производителей безалкогольных напитков.

"Речь идёт о расположенных в торговых залах брендированных холодильниках, где находятся безалкогольные напитки, которые в магазины ставили производители", — поясняет один из собеседников издания.