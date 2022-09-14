Coca Cola и PepsiCo хотят лишить своего "имени" холодильники по всей России
РБК узнал о планах переименовать брендовые холодильники от Coca Cola и PepsiCo в российских торговых точках
Покинувшие российский рынок компании Coca Cola и PepsiCo хотят переименовать брендовые холодильники для газировки в магазинах по всей стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сотрудников торговых сетей и производителей безалкогольных напитков.
"Речь идёт о расположенных в торговых залах брендированных холодильниках, где находятся безалкогольные напитки, которые в магазины ставили производители", — поясняет один из собеседников издания.
Coca-Cola планирует переименовать почти 400 тысяч холодильников, а PepsiCo хочет лишить своего "имени" и фирменного оформления еще порядка 200 тысяч аппаратов.
Напомним, что в середине июня дистрибьютор Coca-Cola в России объявил, что больше не будет производить и продавать свои напитки в нашей стране. Однако позже стало известно, что речь идёт скорее не об уходе с рынка, а о ребрендинге. Оказалось, что напиток Coca-Cola в России будет называться по-новому — "Добрый Cola". Поменяют название также Fanta, Schweppes, а Sprite на время исчезнет, зато добавятся новые вкусы. Однако, по мнению владельца компании "ПРО Бренд", новое название вряд ли можно назвать удачным.
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