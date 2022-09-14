Песков опроверг слухи о проекте соглашения между Россией и Украиной в начале СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на догадки журналистов о том, что глава государства в начале спецоперации на Украине якобы отверг предварительное согласие Киева не вступать в НАТО. Об этом он рассказал в беседе с западным изданием Reuters.
Речь идёт о первых неделях специальной военной операции, когда, как пишет агентство, заместитель главы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак добился от Украины согласия не вступать в Североатлантический альянс. Однако, по данным источников Reuters, Владимир Путин якобы отверг соглашение.
"Это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было. Это совершенно неверная информация", — заявил пресс-секретарь российского президента, комментируя публикацию издания.
Не так давно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к переговорам с Россией о заключении мира. Он отметил, что некоторые страны подталкивают Киев к диалогу по подобию минского процесса, а сами Минские договорённости назвал "пустой бумажкой".
ТАСС / Валерий Шарифулин