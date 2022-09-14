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14 сентября, 08:46

Урсула фон дер Ляйен захотела "разорвать" российскую экономику

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен пообещала "разорвать" российскую экономику с помощью санкций

Евросоюз на сегодняшний день не рассматривает вариант смягчения антироссийских санкций. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодным отчётом в Страсбурге. Она отметила, что, пока российская экономика не окажется "разорвана", все ограничения останутся в силе.

"Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения", — заявила фон дер Ляйен.

Названы страны ЕС, которые первыми изменят позицию по санкциям против России

Названы страны ЕС, которые первыми изменят позицию по санкциям против России

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высмеял 11 тысяч санкций, которые россияне даже не заметили. По его словам, негативные последствия от ограничений отражаются на их же инициаторах — западных государствах. После этого глава Европарламента Роберта Метсола заявила о необходимости усилить давление на Россию. А премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что санкции обязательно должны отражаться на жизни простых россиян.

Обложка ©

flickr.com/ European Parliament

Марина Калегина

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