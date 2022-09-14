Урсула фон дер Ляйен захотела "разорвать" российскую экономику

Евросоюз на сегодняшний день не рассматривает вариант смягчения антироссийских санкций. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодным отчётом в Страсбурге. Она отметила, что, пока российская экономика не окажется "разорвана", все ограничения останутся в силе.