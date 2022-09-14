Урсула фон дер Ляйен захотела "разорвать" российскую экономику
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен пообещала "разорвать" российскую экономику с помощью санкций
Евросоюз на сегодняшний день не рассматривает вариант смягчения антироссийских санкций. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодным отчётом в Страсбурге. Она отметила, что, пока российская экономика не окажется "разорвана", все ограничения останутся в силе.
"Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения", — заявила фон дер Ляйен.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высмеял 11 тысяч санкций, которые россияне даже не заметили. По его словам, негативные последствия от ограничений отражаются на их же инициаторах — западных государствах. После этого глава Европарламента Роберта Метсола заявила о необходимости усилить давление на Россию. А премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что санкции обязательно должны отражаться на жизни простых россиян.