Росгвардия задержала 130 пособников украинских спецслужб и нашла схроны с NLAW

Сотрудники Росгвардии задержали ещё более 130 подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами в Херсонской и Запорожской областях. У них изъяли внушительный арсенал оружия, среди трофеев — переносной противотанковый ракетный комплекс NLAW.







"Росгвардейцы задержали более 130 пособников ВСУ и СБУ в Херсонской и Запорожской областях. Также военнослужащими ведомства обнаружено десять тайников с вооружением и боеприпасами. Изъяты ПТРК NLAW, 82-мм миномёт, два 14,5-мм крупнокалиберных пулемёта Владимирова, 33 гранатомёта и другое вооружение с боеприпасами", — сообщила пресс-служба ведомства.

Также в обнаруженных во время рейда схронах было найдено 4,5 килограмма наркотических веществ и обезврежено 8,4 килограмма тротила.

Ранее Лайф рассказывал, что Росгвардия задержала в ЛНР члена "Правого сектора"* и изъяла тарелку Starlink Илона Маска. Также были обнаружены два схрона с оружием и боеприпасами.