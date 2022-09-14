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Регион
Опубликовано 14 сентября 2022, 09:30
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Росгвардия задержала 130 пособников украинских спецслужб и нашла схроны с NLAW

Росгвардия задержала 130 пособников ВСУ и СБУ в Запорожье и Херсонщине

Содержимое найденных в Херсонской и Запорожской областях схронов. Фото © Росгвардия

Содержимое найденных в Херсонской и Запорожской областях схронов. Фото © Росгвардия

Сотрудники Росгвардии задержали ещё более 130 подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами в Херсонской и Запорожской областях. У них изъяли внушительный арсенал оружия, среди трофеев — переносной противотанковый ракетный комплекс NLAW.

  • Содержимое найденных в Херсонской и Запорожской областях схронов. Фото © Росгвардия
    Содержимое найденных в Херсонской и Запорожской областях схронов. Фото © Росгвардия
  • Содержимое найденных в Херсонской и Запорожской областях схронов. Фото © Росгвардия
    Содержимое найденных в Херсонской и Запорожской областях схронов. Фото © Росгвардия
  • Содержимое найденных в Херсонской и Запорожской областях схронов. Фото © Росгвардия
    Содержимое найденных в Херсонской и Запорожской областях схронов. Фото © Росгвардия

Содержимое найденных в Херсонской и Запорожской областях схронов. Фото © Росгвардия

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"Росгвардейцы задержали более 130 пособников ВСУ и СБУ в Херсонской и Запорожской областях. Также военнослужащими ведомства обнаружено десять тайников с вооружением и боеприпасами. Изъяты ПТРК NLAW, 82-мм миномёт, два 14,5-мм крупнокалиберных пулемёта Владимирова, 33 гранатомёта и другое вооружение с боеприпасами", — сообщила пресс-служба ведомства.

Также в обнаруженных во время рейда схронах было найдено 4,5 килограмма наркотических веществ и обезврежено 8,4 килограмма тротила.

Рекордно большой схрон оружия в 260 ящиках обнаружили в Запорожье
Рекордно большой схрон оружия в 260 ящиках обнаружили в Запорожье

Ранее Лайф рассказывал, что Росгвардия задержала в ЛНР члена "Правого сектора"* и изъяла тарелку Starlink Илона Маска. Также были обнаружены два схрона с оружием и боеприпасами.

* Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации.

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Андрей Бражников
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