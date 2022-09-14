"В первую очередь это люди": Уругвайский футболист "Динамо" заявил, что хорошо относится к русским

Уругвайский легионер московского "Динамо" Диего Лаксальт заявил, что хорошо относится к русским людям. Об этом сообщает Sport24.

"В России много хорошего. В первую очередь это люди. Это самое важное. До приезда сюда я иначе относился к русским. В фильмах русских показывают совершенно иначе, делая их серьёзными и суровыми. Но на самом деле всё не так", — сказал Лаксальт.