"В первую очередь это люди": Уругвайский футболист "Динамо" заявил, что хорошо относится к русским
Футболист "Динамо" Лаксальт: До приезда в РФ я иначе относился к русским людям
Уругвайский легионер московского "Динамо" Диего Лаксальт заявил, что хорошо относится к русским людям. Об этом сообщает Sport24.
"В России много хорошего. В первую очередь это люди. Это самое важное. До приезда сюда я иначе относился к русским. В фильмах русских показывают совершенно иначе, делая их серьёзными и суровыми. Но на самом деле всё не так", — сказал Лаксальт.
29-летний защитник выступает за "Динамо" с июня 2021 года. В составе бело-голубых он провёл 19 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Ранее уругваец играл в Италии за "Болонью", "Эмполи", "Дженоа", "Милан" и "Торино". Также на его счету 24 матча в составе национальной сборной.
ФК "Динамо"