НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 сентября, 09:53

Апелляцию дисквалифицированного за букву Z гимнаста Куляка частично удовлетворили

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) частично удовлетворил апелляцию по делу дисквалифицированного российского гимнаста Ивана Куляка. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Срок отстранения Куляка завершится 16 мая 2023 года. Также спортсмен должен оплатить расходы по апелляции в размере пяти тысяч швейцарских франков.

"Позорная страница": Кто из россиян больше других пострадал из-за санкций против нашего спорта

"Позорная страница": Кто из россиян больше других пострадал из-за санкций против нашего спорта

В середине мая Куляка дисквалифицировали на один год из-за появления на церемонии награждения на турнире в Дохе в форме с буквой Z на груди. Отдавать завоёванную медаль 20-летний гимнаст отказался.

Ранее Лайф сообщал, что в марте на этапе Кубка мира в Дохе Куляк занял третье место в соревнованиях на параллельных брусьях. Победу одержал украинец Илья Ковтун, вторым стал представитель Казахстана Милад Карими.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров