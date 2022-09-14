Апелляцию дисквалифицированного за букву Z гимнаста Куляка частично удовлетворили

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) частично удовлетворил апелляцию по делу дисквалифицированного российского гимнаста Ивана Куляка. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Срок отстранения Куляка завершится 16 мая 2023 года. Также спортсмен должен оплатить расходы по апелляции в размере пяти тысяч швейцарских франков.

В середине мая Куляка дисквалифицировали на один год из-за появления на церемонии награждения на турнире в Дохе в форме с буквой Z на груди. Отдавать завоёванную медаль 20-летний гимнаст отказался.