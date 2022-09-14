Школьница всю ночь мучилась изжогой и не догадывалась об "интересной" причине, пока утром не родила
Школьница из США узнала о беременности, когда внезапно родила во время сборов на уроки
Алексис. Скриншот видео © TikTok / alexisqueen.x
Американка не знала о своей беременности и случайно родила в 15 лет во время сборов в школу. История появилась в TikTok, где девушка под ником Алексис в публикуемом ролике рассказывает о том, как стала мамой, сообщает New York Post.
Всё случилось около четырёх лет назад. Со слов девушки, она не знала, что ждёт ребёнка, тем более что тесты на беременность показывали отрицательный результат. В сентябре 2018 года школьница всю ночь мучилась болями в спине и изжогой так, что пришлось выпить обезболивающее. Утром во время посещения туалета у американки начались роды. Их пришлось принимать её матери и тёте, рассказала девушка.
Ролик набрал более двух миллионов просмотров. Некоторые пользователи засомневались в правдивости истории и предположили, что Алексис лишь хочет привлечь к себе внимание.
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Но такие истории случаются и в России. Так, в Красноярске 11-летняя школьница забеременела, но узнала об этом случайно только на шестом месяце. В больницу мама девочки обратилась, когда та пожаловалась на странные боли в животе.
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