Более 200 миллионов записей с персональными данными россиян слиты в Сеть с начала года

С начала года в России произошло около 60 крупных утечек личных данных, об этом ТАСС сообщили в Роскомнадзоре. Всего, по словам регулятора, речь идёт о более чем 260 миллионах записей с личными данными россиян.

"Скомпрометированы не только такие персональные данные, как фамилия, адрес и телефон, но и медицинские данные, данные о поведенческих особенностях, потребительских предпочтениях людей", — заявили в ведомстве.

Утверждается, что с помощью такой нестандартной информации можно создать "цифровой портрет" каждого жителя страны. Такие "портреты" используются при буллинге, мошенничестве, а также вовлечении граждан в противоправную деятельность. В целом, как считает регулятор, необходимо ужесточить соответствующее законодательство.

"Необходима криминализация действий и тех, кто крадёт, и тех, кто продаёт персональные данные. Действий тех, чей умысел очевиден. Незаконными являются действия тех людей, которые используют украденные данные, не имея подтверждения их законного происхождения и права использования", — добавили в Роскомнадзоре.

Помимо этого, уже сейчас разрабатывается законопроект, согласно которому размер штрафа за допущение утечки будет напрямую зависеть от размера выручки компании, допустившей инцидент, а также скорости, с которой в уполномоченные органы будет поступать соответствующая информация. Также в ведомстве считают, что право на обработку крупных массивов личных данных должно быть только у компаний, способных обеспечить безопасность такой информации.