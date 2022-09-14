Назван лучший напиток для укрепления иммунитета

Лучший напиток для укрепления иммунитета — это вода, лимон, мёд и имбирь, рассказала телеканалу "Москва 24" врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва. Она пояснила, что вода сама по себе поддерживает сопротивляемость организма к вирусам, очищая его и стимулируя работу кишечника. Однако, добавив в неё имбирь, лимон и мёд, можно сделать эту защиту более эффективной.

"Эти компоненты помогут нам держать оборону относительно ненужных проблем на клеточном уровне", — подчеркнула Королёва.

Врач отметила, что мёд благотворно влияет на микрофлору кишечника, способствует поддержанию защитных сил организма. Имбирь же, богатый витамином C, неспроста имеет такой жгучий вкус: причина этому — гингерол, способствующий повышению иммунитета, ускорению метаболических процессов и оказанию противовоспалительного действия. Также в имбире содержится сесквитерпен, подавляющий рост вирусов. А белковые компоненты, содержащиеся в продукте, служат строительным материалом для антител.