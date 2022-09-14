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14 сентября, 07:50

Аналитики предрекли "войну на истощение" между Западом и Москвой

National Interest опасается экономической войны из-за попыток ограничить цену нефти из России

Попытки США и их сателлитов установить потолок цен на российскую нефть могут привести к "войне на истощение" между Москвой и Западом. Такой вывод содержится в статье американского журнала The National Interest.

Всё дело в том, что никто пока не берётся прогнозировать, каким будет ответ Москвы. Аналитики издания пришли к выводу, что стратегия "ограниченные доходы лучше их полного отсутствия" Кремлю не близка и навязать российской стороне правила игры не получится. Тем более что Москва уже заявляла о готовности прекратить поставки нефти в страны, которые будут предпринимать попытки ввести ограничения.

"Если Россия не будет соблюдать ограничения на стоимость нефти, это может вызвать войну на истощение между Москвой и Западом", указано в статье.

Россия теперь будет продавать нефть дороже

Россия теперь будет продавать нефть дороже

Напомним, главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили РФ последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов.


Обложка ©

Unsplash.com / David Todd McCarty

Марина Калегина

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