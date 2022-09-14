Аналитики предрекли "войну на истощение" между Западом и Москвой

Попытки США и их сателлитов установить потолок цен на российскую нефть могут привести к "войне на истощение" между Москвой и Западом. Такой вывод содержится в статье американского журнала The National Interest .

Всё дело в том, что никто пока не берётся прогнозировать, каким будет ответ Москвы. Аналитики издания пришли к выводу, что стратегия "ограниченные доходы лучше их полного отсутствия" Кремлю не близка и навязать российской стороне правила игры не получится. Тем более что Москва уже заявляла о готовности прекратить поставки нефти в страны, которые будут предпринимать попытки ввести ограничения.