У линии фронта в Запорожской области скопилось огромное число подразделений ВСУ, в том числе иностранных наёмников. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире программы "Соловьёв Live".

"Такого скопления боевиков Зеленского на нашей линии фронта ещё не было, их действительно много. Если называть все подразделения, то у нас уйдёт всё эфирное время. Здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные. Если говорить по технике, то и гаубицы М777, и РСЗО типа HIMARS, "Град", Ураган" , — уточнил он.