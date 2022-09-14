К Запорожью стянуто рекордное число частей ВСУ с М777 и HIMARS
Рогов заявил о скоплении рекордного числа частей ВСУ на линии соприкосновения в Запорожье
У линии фронта в Запорожской области скопилось огромное число подразделений ВСУ, в том числе иностранных наёмников. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире программы "Соловьёв Live".
"Такого скопления боевиков Зеленского на нашей линии фронта ещё не было, их действительно много. Если называть все подразделения, то у нас уйдёт всё эфирное время. Здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные. Если говорить по технике, то и гаубицы М777, и РСЗО типа HIMARS, "Град", Ураган" , — уточнил он.
По его словам, на линии соприкосновения в регионе в рядах ВСУ замечены военные, говорящие на английском и польском языках.
Лайф также писал, что Украина стянула к линии фронта в Запорожской области американские комплексы HIMARS, а также минимум три штуки РЭБ "Буковель" с целью начать наступление.
Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde