НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 сентября, 06:22

"Вихрями" точно в цель: Минобороны показало работу Ка-52 по форсировавшему Днепр у ЗАЭС десанту ВСУ

Минобороны показало, как российские Ка-52 поразили десант ВСУ, форсировавший Днепр у ЗАЭС

Российские вертолёты Ка-52 нанесли удары по украинскому морскому десанту. Кадры работы лётчиков публикует Минобороны РФ.

Российские Ка-52 поразили десант ВСУ, форсировавший Днепр у ЗАЭС. Видео © Минобороны РФ

Как сообщили в военном ведомстве, группа ударных вертолётов в ходе выполнения планового боевого вылета получила приказ воспрепятствовать переброске подразделений ВСУ через реку Днепр и уничтожить боевиков в районе Запорожской атомной электростанции. Для поражения цели были использованы управляемые ракеты "Вихрь".

"Точечными ударами управляемых ракет "Вихрь" надводная цель была поражена, что не позволило противнику осуществить высадку и захватить стратегически важный объект", — отметили в российском военном ведомстве.

Новой баржей на старые грабли: Почему ВСУ три раза не смогли захватить Запорожскую АЭС

Новой баржей на старые грабли: Почему ВСУ три раза не смогли захватить Запорожскую АЭС

А ранее Минобороны РФ показало боевую работу экипажа ударного вертолёта Ми-35 армейской авиации Западного военного округа. В ходе выполнения задач лётчикам удалось ликвидировать украинскую бронетанковую колонну в Харьковской области.

Обложка ©

Минобороны РФ

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров