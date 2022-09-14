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Опубликовано 14 сентября 2022, 06:22
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Минобороны показало работу Ка-52 по форсировавшему Днепр у ЗАЭС десанту ВСУ

Минобороны показало, как российские Ка-52 поразили десант ВСУ, форсировавший Днепр у ЗАЭС

Российские вертолёты Ка-52 нанесли удары по украинскому морскому десанту. Кадры работы лётчиков публикует Минобороны РФ.

Российские Ка-52 поразили десант ВСУ, форсировавший Днепр у ЗАЭС. Видео © Минобороны РФ

Как сообщили в военном ведомстве, группа ударных вертолётов в ходе выполнения планового боевого вылета получила приказ воспрепятствовать переброске подразделений ВСУ через реку Днепр и уничтожить боевиков в районе Запорожской атомной электростанции. Для поражения цели были использованы управляемые ракеты "Вихрь".

"Точечными ударами управляемых ракет "Вихрь" надводная цель была поражена, что не позволило противнику осуществить высадку и захватить стратегически важный объект", — отметили в российском военном ведомстве.

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А ранее Минобороны РФ показало боевую работу экипажа ударного вертолёта Ми-35 армейской авиации Западного военного округа. В ходе выполнения задач лётчикам удалось ликвидировать украинскую бронетанковую колонну в Харьковской области.

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Минобороны РФ

Николь Вербер
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