"Вихрями" точно в цель: Минобороны показало работу Ка-52 по форсировавшему Днепр у ЗАЭС десанту ВСУ
Минобороны показало, как российские Ка-52 поразили десант ВСУ, форсировавший Днепр у ЗАЭС
Российские вертолёты Ка-52 нанесли удары по украинскому морскому десанту. Кадры работы лётчиков публикует Минобороны РФ.
Российские Ка-52 поразили десант ВСУ, форсировавший Днепр у ЗАЭС. Видео © Минобороны РФ
Как сообщили в военном ведомстве, группа ударных вертолётов в ходе выполнения планового боевого вылета получила приказ воспрепятствовать переброске подразделений ВСУ через реку Днепр и уничтожить боевиков в районе Запорожской атомной электростанции. Для поражения цели были использованы управляемые ракеты "Вихрь".
"Точечными ударами управляемых ракет "Вихрь" надводная цель была поражена, что не позволило противнику осуществить высадку и захватить стратегически важный объект", — отметили в российском военном ведомстве.
А ранее Минобороны РФ показало боевую работу экипажа ударного вертолёта Ми-35 армейской авиации Западного военного округа. В ходе выполнения задач лётчикам удалось ликвидировать украинскую бронетанковую колонну в Харьковской области.
Минобороны РФ