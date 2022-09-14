Жестоко расправившийся с двумя школьницами кузбасский педофил получил пожизненный срок
Убивший двух школьниц в Кузбассе педофил получил пожизненное наказание
Педофила, который год назад изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц в Киселёвске Кемеровской области, приговорили к пожизненному сроку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Заседание суда по делу кузбасского педофила. Видео © LIFE
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, также он будет обязан выплатить два миллиона рублей компенсации одному из потерпевших и 500 тысяч в отношении другого потерпевшего", — говорится в сообщении СК.
В ведомстве также отметили, что осуждённый сотрудничал со следствием и полностью признал вину.
Напомним, 7 сентября 2021 года в городе Киселёвске Кемеровской области были найдены мёртвыми две 10-летние школьницы. Девочки ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с мужчиной в магазине: он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Подозреваемого задержали в течение суток. Мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц, а тела оставил в заброшенном доме.
YouTube / МВД Медиа