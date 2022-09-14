Жестоко расправившийся с двумя школьницами кузбасский педофил получил пожизненный срок

Педофила, который год назад изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц в Киселёвске Кемеровской области, приговорили к пожизненному сроку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Заседание суда по делу кузбасского педофила. Видео © LIFE

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, также он будет обязан выплатить два миллиона рублей компенсации одному из потерпевших и 500 тысяч в отношении другого потерпевшего", — говорится в сообщении СК.

В ведомстве также отметили, что осуждённый сотрудничал со следствием и полностью признал вину.