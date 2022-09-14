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14 сентября, 06:01

Жестоко расправившийся с двумя школьницами кузбасский педофил получил пожизненный срок

Убивший двух школьниц в Кузбассе педофил получил пожизненное наказание

Педофила, который год назад изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц в Киселёвске Кемеровской области, приговорили к пожизненному сроку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Заседание суда по делу кузбасского педофила. Видео © LIFE

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, также он будет обязан выплатить два миллиона рублей компенсации одному из потерпевших и 500 тысяч в отношении другого потерпевшего", — говорится в сообщении СК.

В ведомстве также отметили, что осуждённый сотрудничал со следствием и полностью признал вину.

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Напомним, 7 сентября 2021 года в городе Киселёвске Кемеровской области были найдены мёртвыми две 10-летние школьницы. Девочки ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с мужчиной в магазине: он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Подозреваемого задержали в течение суток. Мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц, а тела оставил в заброшенном доме.

Обложка ©

YouTube / МВД Медиа

Николь Вербер

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