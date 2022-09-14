Полиция Крыма начала проверку после танцев на свадьбе под гимн "Азова"

Сразу четыре административных протокола составили полицейские Крыма в отношении организаторов свадьбы, на которой гости развлекались под песню, используемую украинскими националистами из полка "Азов"* в качестве гимна. Об этом сообщает телеканал "Миллет".

Торжественное празднование проходило в одном из заведений Бахчисарая. В один момент из колонок заиграла та самая композиция, однако это никого не смутило, и все продолжили отдыхать. Позже, когда ситуацией заинтересовались правоохранительные органы, диджей, который ставил музыку, извинился за произошедшее, а кафе временно закрыли.

По словам вице-премьера Крыма Михаила Назарова, по итогам проверки было составлено четыре протокола, материалы были переданы в суд. Какая статья вменяется обвиняемым, неизвестно. Инцидент также прокомментировал глава республики Сергей Аксёнов, призвав привлекать к ответственности и освобождать от занимаемых должностей организаторов и участников подобных мероприятий.

"Подобное поведение — предательство по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищает мир. А для тех, кто поддерживает украинский нацистский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят", — написал он в телеграм-канале.

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