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14 сентября, 05:14

В Москве нашли пропавшего экс-зампреда Правительства Пензенской области Трохина

<p>Василий Трохин © Обложка © Telegram / <a href="https://penza-post.ru/news/01-07-2020/58059#RL" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Penza post</a></p>

Василий Трохин © Обложка © Telegram / Penza post

Пропавшего накануне в Москве председателя правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области" Василия Трохина удалось найти живым. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Лиза алерт" в соцсетях.

"Найден, жив!" говорится в сообщении отряда в группе соцсети "ВКонтакте".

Однако прочие детали происшествия пока не известны. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Напомним, об исчезновении Трохина стало известно 12 сентября. Сообщалось, что чиновник планировал вернуться в Пензу, но до столичного вокзала так и не доехал. Согласно записям с камер видеонаблюдения, последний раз Трохин был замечен у метро "Авиамоторная" около семи вечера — за полтора часа до отправления его поезда с Казанского вокзала.

Николь Вербер

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