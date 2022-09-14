В Москве нашли пропавшего экс-зампреда Правительства Пензенской области Трохина
Василий Трохин © Обложка © Telegram / Penza post
Пропавшего накануне в Москве председателя правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области" Василия Трохина удалось найти живым. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Лиза алерт" в соцсетях.
"Найден, жив!" — говорится в сообщении отряда в группе соцсети "ВКонтакте".
Однако прочие детали происшествия пока не известны. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, об исчезновении Трохина стало известно 12 сентября. Сообщалось, что чиновник планировал вернуться в Пензу, но до столичного вокзала так и не доехал. Согласно записям с камер видеонаблюдения, последний раз Трохин был замечен у метро "Авиамоторная" около семи вечера — за полтора часа до отправления его поезда с Казанского вокзала.