В Москве нашли пропавшего экс-зампреда Правительства Пензенской области Трохина

Однако прочие детали происшествия пока не известны. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, об исчезновении Трохина стало известно 12 сентября. Сообщалось, что чиновник планировал вернуться в Пензу, но до столичного вокзала так и не доехал. Согласно записям с камер видеонаблюдения, последний раз Трохин был замечен у метро "Авиамоторная" около семи вечера — за полтора часа до отправления его поезда с Казанского вокзала.